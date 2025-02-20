Ни один клуб из Италии не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов через стыковые матчи
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Три из трёх клубов итальянской Серии A проиграли в стыковых матчах Лиги чемпионов и вылетели из турнира.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 1
ДВ
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Перишич – 53' 1:1 Веа – 63' 2:1 Сайбари – 74' 3:1 Фламинго – 98'
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Хименес – 1' 1:1 Карранса – 73'
Удаления: Эрнандес – 51' / Рид – 90+7'
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 3
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Тальби – 3' 0:2 Тальби – 27' 0:3 Жутгла – 45+3' 1:3 Лукман – 46'
Удаления: Толой – 87' / нет
19 февраля туринский «Ювентус» проиграл на выезде ПСВ со счётом 1:3 в дополнительное время (первый матч 2:1). 18 февраля неудачи потерпели «Милан», сыгравший вничью 1:1 с «Фейеноордом» (первый матч 0:1), и «Аталанта» из Бергамо, которая проиграла «Брюгге» 1:3 (первый матч 1:2).
Единственным представителем Италии в Лиге чемпионов после стыковых матчей остался миланский «Интер», который не участвовал в этой стадии, благодаря высокому месту на общем групповом этапе получив прямую путёвку в 1/8 финала.
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Комментарии
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