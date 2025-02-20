Ни один клуб из Италии не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов через стыковые матчи

Три из трёх клубов итальянской Серии A проиграли в стыковых матчах Лиги чемпионов и вылетели из турнира.

19 февраля туринский «Ювентус» проиграл на выезде ПСВ со счётом 1:3 в дополнительное время (первый матч 2:1). 18 февраля неудачи потерпели «Милан», сыгравший вничью 1:1 с «Фейеноордом» (первый матч 0:1), и «Аталанта» из Бергамо, которая проиграла «Брюгге» 1:3 (первый матч 1:2).

Единственным представителем Италии в Лиге чемпионов после стыковых матчей остался миланский «Интер», который не участвовал в этой стадии, благодаря высокому месту на общем групповом этапе получив прямую путёвку в 1/8 финала.

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