Кварацхелия назвал цель «ПСЖ» в Лиге чемпионов после разгрома «Бреста»

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия после победы во втором стыковом матче с «Брестом», завершившемся с разгромным счётом 7:0, рассказал о цели своей команды выиграть титул Лиги чемпионов.
«Мы продемонстрировали, что способны на победу. В каждой встрече мы выходим с настроем на выигрыш. Нам необходимо сохранять этот настрой, ведь забить семь голов «Бресту» — это серьёзное достижение. Мы показываем, что всё возможно. Наша цель — завоевать титул Лиги чемпионов. Каждую игру мы вступаем на поле с амбициями одержать победу. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы стать обладателями главного трофея в истории парижан», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.
Напомним, по итогам двухматчевого противостояния (10:0) французский гранд квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- 20 февраля 2025
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