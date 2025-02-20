Кварацхелия назвал цель «ПСЖ» в Лиге чемпионов после разгрома «Бреста»

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия после победы во втором стыковом матче с «Брестом», завершившемся с разгромным счётом 7:0, рассказал о цели своей команды выиграть титул Лиги чемпионов.

«Мы продемонстрировали, что способны на победу. В каждой встрече мы выходим с настроем на выигрыш. Нам необходимо сохранять этот настрой, ведь забить семь голов «Бресту» — это серьёзное достижение. Мы показываем, что всё возможно. Наша цель — завоевать титул Лиги чемпионов. Каждую игру мы вступаем на поле с амбициями одержать победу. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы стать обладателями главного трофея в истории парижан», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния (10:0) французский гранд квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов.