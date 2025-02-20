Видеообзор матча Лиги чемпионов «Боруссия» — «Спортинг»

Второй стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались немецкая «Боруссия» Дортмунд и португальский «Спортинг», завершился ничьей (0:0). Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия).

На 59-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси не реализовал пенальти. Голкипер «Спортинга» Руй Силва поймал мяч в нижнем углу ворот.

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В первом стыковом матче в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. Таким образом, немецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр, счёт которых составил 3:0.