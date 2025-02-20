«ПСЖ» одержал самую крупную победу в еврокубках в истории клуба
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Французский «Пари Сен-Жермен» установил новый клубный рекорд в еврокубковых турнирах. 20 февраля 2025 года в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Брестом» парижане одержали победу со счётом 7:0, которая стала для них крупнейшей в истории в международных соревнованиях.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20' 2:0 Кварацхелия – 39' 3:0 Витинья – 59' 4:0 Дуэ – 64' 5:0 Мендеш – 69' 6:0 Рамуш – 76' 7:0 Маюлу – 86'
Ранее самым крупным для «ПСЖ» в еврокубках был счёт 7:1. С таким результатом парижане в августе 2001 года разгромили в Кубке Интертото бельгийский «Гент», а в ноябре 2017 года в матче группового этапа Лиги чемпионов — шотландский «Селтик».
Самым крупным для «ПСЖ» во всех турнирах является счёт 10:0 — в январе 1994 года парижане обыграли с таким результатом в Кубке Франции «Кот-Шод» из Сент-Этьена.
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