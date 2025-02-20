Лукман высказался о вылет «Аталанты» из ЛЧ. Игрок не забил пенальти в матче с «Брюгге»

Нигерийский форвард «Аталанты» Адемола Лукман опубликовал пост, в котором отреагировал на слова главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини. Отметим, ранее игрок не забил пенальти во втором стыковом матче Лиги чемпионов с «Брюгге», после чего Гасперини назвал нигерийца худшим пенальтистом, которого он когда-либо видел.

«Мне грустно писать это заявление в такой день прежде всего из-за того, чего мы достигли вместе как команда и как город. То, что меня выделяют таким образом, не только ранит, но и вызывает чувство глубокого неуважения. Я всегда вкладывал много труда и самоотдачи, чтобы помочь добиться успеха этому клубу и невероятным болельщикам Бергамо. По правде говоря, за время моего пребывания здесь я столкнулся со многими трудными моментами, о большинстве из которых я никогда не говорил, потому что, по моему мнению, команда всегда должна быть защищена и должна быть на первом месте. Поэтому то, что произошло прошлой ночью, ещё более обидно. Как и наши невероятные болельщики, мы, как команда, тоже огорчены результатом прошлой ночи. Во время матча мне сказали пробить пенальти, и, чтобы поддержать команду, я в тот момент взял на себя ответственность сделать это. Жизнь состоит из испытаний и превращения боли в силу, которую я буду продолжать использовать», — написал Лукман в своих соцсетях.

Напомним, первый стыковой матч закончился победой «Брюгге» со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух встреч бельгийская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.