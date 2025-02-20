Гола Месси за «Интер Майами» хватило, чтобы победить «Спортинг КС» в ЛЧ КОНКАКАФ

Сегодня, в ночь с 19 на 20 февраля по московскому времени на стадионе «Чилдренс Мерси Парк» в Канзас-Сити (США) прошёл матч первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ между командами «Спортинг Канзас-Сити» и «Интер Майами». Встреча завершилась победой команды из Майами со счётом 1:0.

Единственный гол во время встречи забил аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на 56-й минуте. Российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов так и не дебютировал за «Спортинг», оставшись на скамейке запасных.

Отметим, игру откладывали на день из-за непогоды (в городе второй день подряд идёт снег и стоят морозы), но условия не сильно улучшились, поэтому матч проходил при морозе -17, снег стал слабее.

Напомним, второй матч между командами пройдёт 25 февраля.