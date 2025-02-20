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Радимов назвал ошибку «Краснодара», которая не позволит бороться с «Зенитом» и «Спартаком»

Радимов назвал ошибку «Краснодара», которая не позволит бороться с «Зенитом» и «Спартаком»
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ весной 2025 года.

«Я не понимаю, почему «Краснодар» не усилил фланги в ходе зимнего перерыва. Там есть проблемные позиции. Это ошибка менеджмента, если мы говорим о борьбе за чемпионство. А бороться только за медали «Краснодару», мне кажется, уже не так интересно.

В свете того, как усилились «Зенит» и «Спартак», я думаю, что «Краснодар» не поднимется выше третьего места. У них нет вариантов усиления игры по ходу матча. Это сказалось на их последних результатах. Особенно в атаке. Совершенно не понимаю, почему они не стали усилять переднюю линию», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» по итогам осенней части сезона возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах. Такое же количество очков у петербургского «Зенита», на два меньше у занимающего третье место московского «Спартака». К последнему дню зимнего трансферного окна 2025 года «быки» не приобрели ни одного новичка.

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