Новичок ЦСКА Алеррандро: хочу поскорее сыграть против «Зенита» — и победить!

Новичок московского ЦСКА Алеррандро рассказал, что ему уже не терпится дебютировать за московский клуб и сыграть матч с «Зенитом», где он знает некоторых бразильских игроков.

«Я знаю бразильцев «Зенита». Против некоторых играл в Бразилии. Но надеюсь, что в матчах против «Зенита» успех всегда будет сопутствовать ЦСКА.

Как только приехал в ЦСКА, я посмотрел календарь и увидел, что первая игра как раз против «Зенита». Уже немного волнуюсь, но это приятный трепет. Хочу поскорее принять участие в этом матче — и победить!» — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Алеррандро читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.