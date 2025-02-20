Хет-трик Мбаппе за «Реал» выбил «Сити» из ЛЧ, трансфер «Зенита» и ЦСКА. Главное к утру
Французский форвард Килиан Мбаппе оформил хет-трик, который помог мадридскому «Реалу» обыграть «Манчестер Сити» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025, полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит», стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ЛЧ благодаря хет-трику Мбаппе.
- Источник: «Зенит» подпишет контракт с полузащитником ЦСКА Зделаром.
- Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025.
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