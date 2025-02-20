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20 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты Лиги чемпионов, КХЛ, теннис, Килиан Мбаппе, Лионель Месси

Хет-трик Мбаппе за «Реал» выбил «Сити» из ЛЧ, трансфер «Зенита» и ЦСКА. Главное к утру
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Французский форвард Килиан Мбаппе оформил хет-трик, который помог мадридскому «Реалу» обыграть «Манчестер Сити» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025, полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит», стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ЛЧ благодаря хет-трику Мбаппе.
  2. Источник: «Зенит» подпишет контракт с полузащитником ЦСКА Зделаром.
  3. Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025.
  4. Пента-трик Сероуха принёс «Сочи» гостевую победу в матче с московским «Динамо».
  5. В Бразилии раскрыли, кого «Зенит» должен подписать в день закрытия трансферного окна.
  6. «ПСЖ» разгромил «Брест» по сумме двух стыковых матчей Лиги чемпионов со счётом 10:0.
  7. Александр Зверев обыграл Шевченко и вышел в 1/4 финала турнира в Рио-де-Жанейро.
  8. ПСВ победил «Ювентус» в дополнительное время и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
  9. «Коринтианс» отклонил предложение «Зенита» в € 25 млн за трансфер хавбека — Itatiaia.
  10. ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив минскому «Динамо» в домашнем матче.
  11. «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью со «Спортингом» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  12. «Астон Вилла» и «Ливерпуль» поделили очки в перенесённом матче АПЛ.
  13. Гола Месси за «Интер Майами» хватило, чтобы победить «Спортинг КС» в ЛЧ КОНКАКАФ.
  14. Мохамед Салах превзошёл достижение Луиса Суареса и стал рекордсменом АПЛ всех времён.
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