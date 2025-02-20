Хет-трик Мбаппе за «Реал» выбил «Сити» из ЛЧ, трансфер «Зенита» и ЦСКА. Главное к утру

Французский форвард Килиан Мбаппе оформил хет-трик, который помог мадридскому «Реалу» обыграть «Манчестер Сити» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025, полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит», стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».