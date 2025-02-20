Анчелотти назвал матч с «Манчестер Сити» лучшим для «Реала» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своей команды в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Манчестер Сити» (3:1).

― Это лучший матч «Реала» в сезоне?

― Безусловно. Мы воспроизвели те положительные моменты, которые продемонстрировали в первом матче… И да, сегодня игра была очень сбалансированной во всех аспектах. В обороне и в атаке, с мячом и без мяча. Важно отметить, что команда действовала очень слаженно, как единое целое, что позволило раскрыть её истинное мастерство. Шансы на гол возникали как никогда раньше — больше, чем в предыдущие годы…

Команда чувствует себя комфортно и работает хорошо, защищаясь по схеме «4-4-2». Необходимо отметить усилия двух крайних нападающих — Беллингема и Родриго, которые упорно трудятся в прессинге. Сегодня защитная линия была хороша. Я думаю, нам следует продолжать в том же духе, в этой динамике и с этой системой, — приводит слова Анчелотти AS.

Первая стыковая встреча между командами закончилась победой «Реала» со счётом 3:2. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (6:3) испанская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.