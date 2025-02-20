Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Копенгаген. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — о своём будущем после вылета «Ман Сити» из ЛЧ: конец моего цикла? Да

Гвардиола — о своём будущем после вылета «Ман Сити» из ЛЧ: конец моего цикла? Да
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал своё будущее и состояние команды после поражения от мадридского «Реала» (1:3) в ответном матче Лиги чемпионов — 2024/2025, в результате которого подопечные испанского специалиста вылетели из турнира, проиграв по итогам двух игр со счётом 3:6.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«Конец моего цикла? В определённом смысле да. Ничто не длится вечно. Мы выиграли АПЛ шесть раз за семь лет, а в Лиге чемпионов каждый год доходили до четвертьфиналов, полуфиналов и финалов… Силы продолжать работать? Они есть. Я не намерен останавливаться.

Я принимаю реальность, и она такова, что «Реал» сейчас сильнее. Вот и всё. В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, а в этом нет. Я всегда считаю, что должен победить тот, кто этого заслуживает. Иногда команда проходит дальше, не оправдывая ожиданий. Например, такие обстоятельства могли иметь место в прошлом сезоне. Но это случается, и с этим нужно смириться», — приводит слова Гвардиолы издание AS.

Напомним, Гвардиола впервые в тренерской карьере не смог выйти со своей командой в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал», в свою очередь, в следующем раунде главного еврокубкового турнира встретится с «Атлетико» или «Байером». Жеребьёвка состоится 21 февраля.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» впервые с сезона-2012/2013 не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
Гвардиола впервые в тренерской карьере не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android