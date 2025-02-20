Гвардиола — о своём будущем после вылета «Ман Сити» из ЛЧ: конец моего цикла? Да

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал своё будущее и состояние команды после поражения от мадридского «Реала» (1:3) в ответном матче Лиги чемпионов — 2024/2025, в результате которого подопечные испанского специалиста вылетели из турнира, проиграв по итогам двух игр со счётом 3:6.

«Конец моего цикла? В определённом смысле да. Ничто не длится вечно. Мы выиграли АПЛ шесть раз за семь лет, а в Лиге чемпионов каждый год доходили до четвертьфиналов, полуфиналов и финалов… Силы продолжать работать? Они есть. Я не намерен останавливаться.

Я принимаю реальность, и она такова, что «Реал» сейчас сильнее. Вот и всё. В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, а в этом нет. Я всегда считаю, что должен победить тот, кто этого заслуживает. Иногда команда проходит дальше, не оправдывая ожиданий. Например, такие обстоятельства могли иметь место в прошлом сезоне. Но это случается, и с этим нужно смириться», — приводит слова Гвардиолы издание AS.

Напомним, Гвардиола впервые в тренерской карьере не смог выйти со своей командой в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал», в свою очередь, в следующем раунде главного еврокубкового турнира встретится с «Атлетико» или «Байером». Жеребьёвка состоится 21 февраля.