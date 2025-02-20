Лучший бомбардир чемпионата Бразилии рассказал, как Мойзес убеждал его перейти в ЦСКА

Лучший бомбардир чемпионата Бразилии 2024 года нападающий ЦСКА Алеррандро рассказал, какую роль в его переходе к армейцам сыграл их бразильский защитник Мойзес.

«Как только в прессе появилась информация о моём возможном переходе, он сразу вышел на связь: отправил сообщение и, по сути, пригласил меня. Я был очень тронут таким приёмом. Это было крайне важно для меня. С тех пор как я приехал, Мойзес всё время рядом — ориентирует, направляет, подсказывает. Мойзес для всех бразильцев ЦСКА играет очень важную, фундаментальную роль.

Он рассказал о тактике команды, какая у нас формация. Мне очень понравилось, что ЦСКА играет с двумя нападающими. Также он сообщил мне ряд важных вещей о Москве. Рассказал, как здорово жить в этом городе. Убедил, что там очень спокойно и безопасно. В конце концов Мойзес сказал: «Приезжай, ты нам очень нужен!» Мне было приятно это услышать. Серьёзный кредит доверия!» — рассказал Алеррандро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

25-летний Алеррандро перешёл в ЦСКА из «РБ Брагантино» 17 февраля 2025 года. В 34 матчах бразильской Серии A форвард забил 15 голов и выполнил четыре результативных паса.

Полное интервью с Алеррандро читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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