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Болельщик «Бенфики» попытался подкупить судью матча Лиги чемпионов с «Монако»

Болельщик «Бенфики» попытался подкупить судью матча Лиги чемпионов с «Монако»
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Активный фанат «Бенфики» попытался подкупить главного арбитра стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Монако» Гленна Нюберга. Напомним, игра в Лиссабоне (Португалия) завершилась со счётом 3:3.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Актюркоглу – 22'     1:1 Минамино – 32'     1:2 Бен-Сегир – 51'     2:2 Павлидис – 76'     2:3 Иленикена – 81'     3:3 Кёкчю – 84'    

Во время игры с «Монако» при равном счёте 3:3 шведский судья подошёл к монитору для просмотра спорного эпизода. В этот момент один из болельщиков «орлов» начал размахивать купюрой перед арбитром, пытаясь предотвратить назначение пенальти в пользу французского клуба.

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Отмечается, что Нюберг мог не обратить внимания на купюру. По итогам эпизода судья не назначил 11-метровый.

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния (4:3) португальская команда квалифицировалась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной» или «Ливерпулем».

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