Болельщик «Бенфики» попытался подкупить судью матча Лиги чемпионов с «Монако»

Активный фанат «Бенфики» попытался подкупить главного арбитра стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Монако» Гленна Нюберга. Напомним, игра в Лиссабоне (Португалия) завершилась со счётом 3:3.
Во время игры с «Монако» при равном счёте 3:3 шведский судья подошёл к монитору для просмотра спорного эпизода. В этот момент один из болельщиков «орлов» начал размахивать купюрой перед арбитром, пытаясь предотвратить назначение пенальти в пользу французского клуба.
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
Отмечается, что Нюберг мог не обратить внимания на купюру. По итогам эпизода судья не назначил 11-метровый.
Напомним, по итогам двухматчевого противостояния (4:3) португальская команда квалифицировалась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной» или «Ливерпулем».
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