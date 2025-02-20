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Алеррандро: ЦСКА — очень большая команда, а я приехал в Россию бороться за титулы

Алеррандро: ЦСКА — очень большая команда, а я приехал в Россию бороться за титулы
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Лучший бомбардир чемпионата Бразилии 2024 года новичок ЦСКА нападающий Алеррандро высказал мнение о своём новом клубе.

«ЦСКА – очень большая команда. В российском чемпионате я пока что разбираюсь слабо, но я знаю ЦСКА по Вагнеру Лаву и Жо. Меня переполняет желание играть в клубе, где блистали мои соотечественники. Это дополнительная и очень сильная мотивация для меня.

Любой футболист может быть доволен только тогда, когда завоёвывает трофей. Я приехал бороться за титулы.

Если напряжённо работать каждый день, идти от игры к игре, побеждать, всё возможно. У нас отличная команда, мы способны на всё», — сказал Алеррандро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

ЦСКА по итогам осенней части РПЛ занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 31 очко в 18 матчах.

Полное интервью с Алеррандро читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА

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