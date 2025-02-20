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Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 20 февраля

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 20 февраля
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Сегодня, 20 февраля, пройдут ответные стыковые матчи Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 20 февраля (время московское):

20:45. «Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия) (1:1).
20:45. «Галатасарай» (Турция) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) (1:4).
20:45. «Стяуа» (Румыния) – ПАОК (Греция) (2:1).
20:45. «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Твенте» (Нидерланды) (1:2).
23:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Ференцварош» (Венгрия) (0:1).
23:00. «Реал Сосьедад» (Испания) – «Мидтьюлланн» (Дания) (2:1).
23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Юнион» (Бельгия) (2:0).
23:00. «Андерлехт» (Бельгия) – «Фенербахче» (Турция) (0:3).

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