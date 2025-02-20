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20:45 Мск
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«Рома» — «Порту»: во сколько матч Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию

«Рома» — «Порту»: во сколько матч Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 20 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся итальянская «Рома» и «Порту». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы

Первый матч между командами завершился вничью со счётом 1:1. Отметим, что общий этап Лиги Европы «Рома» завершила на 15-м месте, набрав 12 очков. «Порту» стал 18-м (11 очков). Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».

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