«Рома» — «Порту»: во сколько матч Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся итальянская «Рома» и «Порту». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Первый матч между командами завершился вничью со счётом 1:1. Отметим, что общий этап Лиги Европы «Рома» завершила на 15-м месте, набрав 12 очков. «Порту» стал 18-м (11 очков). Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».