«Рома» — «Порту»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45 мск
Поделиться
Сегодня, 20 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся итальянская «Рома» и «Порту». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый матч между командами завершился вничью со счётом 1:1. Отметим, что общий этап Лиги Европы «Рома» завершила на 15-м месте, набрав 12 очков. «Порту» стал 18-м (11 очков). Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2025
-
18:13
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:03
-
17:52
-
17:45
-
17:45
-
17:44
-
17:42
-
17:40
-
17:34
-
17:34
-
17:31
-
17:26
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:55
-
16:55
-
16:54
-
16:41
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:18
-
16:11
-
16:08
-
16:05