Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, пройдут ответные стыковые матчи Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 20 февраля (время — московское):
20:45. «Бетис» (Испания) – «Гент» (Бельгия) (3:0).
20:45. «Олимпия» Л (Словения) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) (0:1).
20:45. «Пафос» (Кипр) – «Омония» (Кипр) (1:1).
20:45. «Хайденхайм» (Германия) – «Копенгаген» (Дания) (2:1).
23:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Викингур» Р (Исландия) (1:2).
23:00. «Ягеллония» (Польша) – ТСЦ (Сербия) (3:1).
23:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Мольде» (Норвегия) (1:0).
23:00. АПОЭЛ (Кипр) – «Целе» (Словения) (2:2).