Алеррандро: никогда не видел снега — безумно интересно узнать, что такое русская зима

Новичок московского ЦСКА Алеррандро признался, что никогда в жизни не видел снега.

– Ты когда-нибудь видел снег?

– Вживую – ещё нет, только по телевизору.

– Холода не пугают?

– Чуть-чуть. Но мне безумно интересно узнать, что же такое «настоящая русская зима», и даже поиграть в снежных условиях.

– Тёплая одежда у тебя с собой?

– Нет. Сальвадор – один из самых тёплых регионов Бразилии, там зимняя одежда не нужна, так что привозить мне было нечего. Всё необходимое купим уже в Москве», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Алеррандро читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.