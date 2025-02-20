Алеррандро: никогда не видел снега — безумно интересно узнать, что такое русская зима

Новичок московского ЦСКА Алеррандро признался, что никогда в жизни не видел снега.
– Ты когда-нибудь видел снег?
– Вживую – ещё нет, только по телевизору.
– Холода не пугают?
– Чуть-чуть. Но мне безумно интересно узнать, что же такое «настоящая русская зима», и даже поиграть в снежных условиях.
– Тёплая одежда у тебя с собой?
– Нет. Сальвадор – один из самых тёплых регионов Бразилии, там зимняя одежда не нужна, так что привозить мне было нечего. Всё необходимое купим уже в Москве», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Алеррандро читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.