Тренер «Боруссии» Ковач высказался о ничьей в ответном стыковом матче ЛЧ со «Спортингом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал ничейный результат в ответном стыковом матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (0:0).

«Во втором тайме у нас был нереализованный пенальти и удар в штангу. Но мы всё контролировали. Мы должны были побеждать, но главное, что прошли дальше. Мы работаем над реализацией голевых моментов. Я верю в ребят», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

На 59-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси не реализовал пенальти.

В первом стыковом матче в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. Таким образом, немецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 3:0.