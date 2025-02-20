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Тренер «Боруссии» Ковач высказался о ничьей в ответном стыковом матче ЛЧ со «Спортингом»

Тренер «Боруссии» Ковач высказался о ничьей в ответном стыковом матче ЛЧ со «Спортингом»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал ничейный результат в ответном стыковом матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (0:0).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

«Во втором тайме у нас был нереализованный пенальти и удар в штангу. Но мы всё контролировали. Мы должны были побеждать, но главное, что прошли дальше. Мы работаем над реализацией голевых моментов. Я верю в ребят», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

На 59-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси не реализовал пенальти.

В первом стыковом матче в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. Таким образом, немецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 3:0.

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