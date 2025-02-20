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«Исход решился ещё в первой игре». Тренер «Спортинга» — о матчах с «Боруссией» в ЛЧ

«Исход решился ещё в первой игре». Тренер «Спортинга» — о матчах с «Боруссией» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал ничейный результат в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:0).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

«Мы приехали сюда, чтобы дать бой. Мы сражались до самого конца, и я доволен настроем команды. Играя в пять защитников, мы ограничили сопернику пространство. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда подбадривали нас, хотя исход встречи решился ещё в первой игре», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.

В первом стыковом матче в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. Таким образом, немецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 3:0.

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