«Исход решился ещё в первой игре». Тренер «Спортинга» — о матчах с «Боруссией» в ЛЧ

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал ничейный результат в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:0).

«Мы приехали сюда, чтобы дать бой. Мы сражались до самого конца, и я доволен настроем команды. Играя в пять защитников, мы ограничили сопернику пространство. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда подбадривали нас, хотя исход встречи решился ещё в первой игре», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.

В первом стыковом матче в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. Таким образом, немецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух игр — 3:0.