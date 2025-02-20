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Джуд Беллингем назвал ключевой аспект в матчах «Реала» с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Джуд Беллингем назвал ключевой аспект в матчах «Реала» с «Манчестер Сити» в ЛЧ
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». «Реал» дома выиграл со счётом 3:1. Ранее в первом стыковом матче в Англии «Реал» победил со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«Хороший был для нас вечер с хорошей игрой. Она доставляла удовольствие. Самым важным для нас был её оборонительный аспект. Мы понимали, что, как только с ним справимся, сможем атаковать раскованнее. Это было ключевым моментом и сегодня [и в первом матче]», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Во втором матче хет-трик в составе «Реала» оформил нападающий Килиан Мбаппе.

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