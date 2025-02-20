Джуд Беллингем назвал ключевой аспект в матчах «Реала» с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». «Реал» дома выиграл со счётом 3:1. Ранее в первом стыковом матче в Англии «Реал» победил со счётом 3:2.

«Хороший был для нас вечер с хорошей игрой. Она доставляла удовольствие. Самым важным для нас был её оборонительный аспект. Мы понимали, что, как только с ним справимся, сможем атаковать раскованнее. Это было ключевым моментом и сегодня [и в первом матче]», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Во втором матче хет-трик в составе «Реала» оформил нападающий Килиан Мбаппе.