Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Копенгаген. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок ЦСКА Алеррандро: мама расплакалась, когда узнала, что еду в Россию

Новичок ЦСКА Алеррандро: мама расплакалась, когда узнала, что еду в Россию
Комментарии

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро рассказал, как его родители отреагировали на его переезд в Россию. Нападающий признался, что его мечта — уехать из Бразилии — сбылась.

«Мама была очень счастлива – она мне позвонила и расплакалась. Уже хочет приехать и познакомиться с Россией. Думаю, во второй половине года я привезу её в Москву.

Мама знает, что это была моя мечта – уехать из Бразилии. Сейчас она сбылась, и она очень счастлива за меня», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Алеррандро читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

Материалы по теме
Долгожданный трансфер ЦСКА! Взять Алеррандро не помешала даже принципиальность «Ред Булл»
Долгожданный трансфер ЦСКА! Взять Алеррандро не помешала даже принципиальность «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android