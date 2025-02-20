Новичок ЦСКА Алеррандро: мама расплакалась, когда узнала, что еду в Россию

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро рассказал, как его родители отреагировали на его переезд в Россию. Нападающий признался, что его мечта — уехать из Бразилии — сбылась.

«Мама была очень счастлива – она мне позвонила и расплакалась. Уже хочет приехать и познакомиться с Россией. Думаю, во второй половине года я привезу её в Москву.

Мама знает, что это была моя мечта – уехать из Бразилии. Сейчас она сбылась, и она очень счастлива за меня», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Алеррандро читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.