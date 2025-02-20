Защитник «Ман Сити» Диаш высказался о вылете из ЛЧ после поражения от «Реала»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал поражение в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).

«Мы были недостаточно хороши. Пожимаем друг другу руки и смотрим вперёд. Нам многое нужно улучшить, мы должны быть лучше. Таков футбол.

Очевидно, что в нашем сознании разочарование, возможно, тяжелее, чем обычно, потому что мы не любим проигрывать. Нам не нравится быть в таком положении. Дело не только в том, что мы привыкли побеждать каждый год, это просто наш менталитет, это наш образ жизни, это воздух, которым мы дышим. Это причиняет ещё больше боли. Мы не относимся к этому легкомысленно. Единственный способ исправиться и смотреть в будущее — это принять то, что произошло, ведь мы были недостаточно хороши.

Я говорю это без каких-либо проблем, необходимо это принять. Это единственный способ двигаться вперёд и по-настоящему взглянуть на себя со стороны и понять, что мы должны быть лучше. Мы не были лучше них. Таким образом, они заслуживали того, чтобы пройти», — приводит слова Диаша официальный сайт «Манчестер Сити».