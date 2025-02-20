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В «Пари НН» назвали отличия в методах работы Виктора Гончаренко и Саши Илича

В «Пари НН» назвали отличия в методах работы Виктора Гончаренко и Саши Илича
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сравнил работу тренеров Саши Илича и Виктора Гончаренко в нижегородском клубе.

«У каждого своя философия. Илич более доверительно общался с легионерами, а Виктор Михайлович пытается повысить уровень коммуникации между всеми футболистами. Он, например, запретил игрокам пользоваться смартфонами во время командного обеда, а также за полчаса до и после тренировок, чтобы футболисты больше общались между собой», — приводит слова Мелик-Гусейнова «В Городе N».

47-летний Виктор Гончаренко возглавил «Пари Нижний Новгород» в октябре 2024 года.

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