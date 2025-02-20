Дмитрий Сычёв ответил на вопрос о возможной работе тренером

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о возможности работать тренером после завершения учёбы в академии Российского футбольного союза.

«Академия Российского футбольного союза дала отличные знания, все спикеры были высочайшего уровня, как и практики. Багаж знаний получен хороший, это совместимо с игровым опытом. Будем использовать на практике. Пока все мысли о работе.

Планирую ли работать тренером? Пока думаю, но пока столько работы, что пока некогда это всё. Но всё в процессе, держим в уме различные развития событий», — приводит слова Сычёва ТАСС.

В настоящее время 41-летний Дмитрий Сычёв занимает должность президента омского «Иртыша». Клуб выступает в группе «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги.