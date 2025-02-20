Алеррандро: боялся, что трансфер в ЦСКА сорвётся, но теперь я очень счастлив

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро рассказал об ожидании трансфера в стан армейского клуба. Он признался, что очень боялся возможного срыва перехода.

«Да, я был крайне взволнован, очень хотел приехать. Признаюсь, боялся, что всё сорвётся и переход не состоится, но теперь я очень счастлив. Хорошие ощущения от того, что имею возможность примерить эту футболку. Хочется уже поскорее начать помогать своей новой команде на поле».

В понедельник, 17 февраля, ЦСКА объявил о переходе 25-летнего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год.