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Сегодня, 20 февраля, закроется зимнее трансферное окно для клубов РПЛ

Сегодня, 20 февраля, закроется зимнее трансферное окно для клубов РПЛ
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Зимнее трансферное окно — 2025 для клубов Российской Премьер-Лиги закроется сегодня, 20 февраля, в 00:00 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент самым дорогим новичком для клубов РПЛ является вингер Луис Энрике — «Зенит», по данным интернет-портала Transfermarkt, заплатил за бразильца € 33 млн. «Спартак» за € 18 млн купил нападающего Ливая Гарсию, ЦСКА приобрёл форварда Алеррандро за € 4,2 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

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