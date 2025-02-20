Гендиректор «Пари НН» ответил на вопрос об ошибках тренера Илича при работе в клубе

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе сербского тренера Саши Илича в нижегородском клубе.

«В чём была главная ошибка Илича при работе с командой? Не могу сказать, что были какие-то критические ошибки. Понятно, что каждый из нас оступается — где-то кому-то что-то не так сказал, где-то на кого-то не так посмотрел, кому-то внимания недостаточно уделил… Но не могу назвать, что это какие-то системные промахи. Понимали, что будет жёсткая битва во второй половине турнирной таблицы. Здесь нужен был более адаптированный и опытный тренер для решения задач. С Иличем мы расстались на хорошей ноте, до сих пор можем написать друг другу», — приводит слова Мелик-Гусейнова «В Городе N».

47-летний Саша Илич занимал пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в период с мая по октябрь 2024 года. Клубу удалось сохранить место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей с тульским «Арсеналом» (3:2 по сумме двух встреч).