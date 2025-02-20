Генеральный директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: мы уже работаем на летнее трансферное окно

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«На самом деле мы уже работаем на летнее трансферное окно, а зимний план по комплектации команды практически выполнен. Если мы ещё кого-то возьмем, то только в каких-то неординарных, эксклюзивных случаях. В большей степени мы говорим о футболистах, которым нужна игровая практика или дальнейшее спортивное совершенствование. Переговоры ведём, к нашим ребятам есть интерес, например, недавно Артём Варганов перешёл в софийскую «Славию», Кирилла Боженова мы отдали «Челябинску» в аренду», — приводит слова Мелик-Гусейнова «В Городе N».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.