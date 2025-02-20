Алеррандро рассказал, чем отличается от легенды ЦСКА Вагнера Лава в игровом плане

Новичок московского ЦСКА Алеррандро высказался о бывшем форварде армейцев, своём соотечественнике — Вагнере Лаве.

«Для нас в Бразилии Вагнер Лав – это большой пример. Не сомневаюсь, что он был очень важен для нашей команды. Мне хочется так же войти в историю, оставить свой след здесь.

Стилистически мы немного отличаемся. Вагнер более быстрый и маневренный, не привязывается к одному месту на поле. У него огромный объём движения. Мне тоже нравится движение, но я не ухожу так сильно в полуфланги. Я больше люблю работать в створе ворот, в штрафной площади. Я прежде всего заточен на завершение атак», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.