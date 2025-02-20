Хосеп Гвардиола установил личный антирекорд по количеству поражений за сезон
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Поражение от мадридского «Реала» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА стало для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы 13-м в рамках текущего сезона. Тем самым испанский специалист установил личный антирекорд — ранее в своей карьере он никогда не проигрывал столько матчей за один сезон. Об этом сообщает Opta Sports.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4' 2:0 Мбаппе – 33' 3:0 Мбаппе – 61' 3:1 Гонсалес – 90+2'
Напомним, матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоялся 19 февраля. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. «Реал» одержал победу со счётом 3:1.
«Горожан» Гвардиола возглавляет с 2016 года. Ранее он работал с мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной».
Комментарии
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