Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: как человек понимаю, что Fan ID вредит футболу

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался об обязательном использовании карты болельщика (Fan ID) на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Как человек я понимаю, что Fan ID вредит футболу. Как спортивный функционер, знающий, как организован весь процесс допуска на стадион и то, какие есть риски для безопасности зрителей, в том числе с учётом нынешней геополитической ситуации, полагаю, что паспорт болельщика всё-таки нужен.

Но, с другой стороны, почему не вводят Fan ID для кубковых игр, хоккейных и баскетбольных матчей? Мы постоянно обращаемся по этому поводу в Российский футбольный союз за разъяснениями», — приводит слова Мелик-Гусейнова «В Городе N».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.