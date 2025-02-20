Тьерри Анри: «Реал» слишком легко обыграл «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Монако», «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался по итогам ответного стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1).

«В этом сезоне мы уже видели, что каждый раз, когда уровень немного повышался, то «Манчестер Сити» было сложно справиться с этим. Как только по ходу игры появлялся ритм, появлялась агрессия со стороны соперника, «Манчестер Сити» не мог справиться с этим. Это было слишком легко для «Реала», — приводит слова Анри британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, накануне «Реал» встречался с «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. «Реал» одержал победу со счётом 3:1.