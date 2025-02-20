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Объявлены претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Объявлены претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов УЕФА. На этой неделе состоялись ответные стыковые матчи турнира, победители вышли в 1/8 финала.

Список претендентов выглядит следующим образом:

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского «Реала» (оформил хет-трик в матче с «Манчестер Сити»);

– Витинья, полузащитник «ПСЖ» (забил «Бресту»);

– Ноа Ланг, вингер ПСВ (отдал голевой пас в игре с «Ювентусом»);

– Оркун Кёкчю, полузащитник «Бенфики» (забил «Монако»).

Победитель будет определён путём голосования. Отметим, что «Реал», ПСВ, «Бенфика» и «ПСЖ» прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал».

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