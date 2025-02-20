Новичок ЦСКА Алеррандро: в юности Винисиус был даже круче, чем сейчас!

Новичок московского ЦСКА Алеррандро высказался о победе сборной Бразилии на юношеском чемпионате Южной Америки в 2017 году.

«У нас была очень хорошая сборная. Много талантливых игроков – Винисиус, Юри Алберто, Паулиньо, Бренер. И мы выиграли титул! Это редкий и запоминающийся момент в карьере каждого игрока.

Винисиус тогда был даже лучше, чем сейчас! Он подбирал мяч в защите, тащил через всё поле и забивал. У него невозможно было отобрать мяч. Мы понимали, что очень скоро он станет лучшим в мире.

Думаю, если сейчас напишу ему сообщение, он, конечно, вспомнит меня. Но он уже на другом, космическом уровне, и мы редко общаемся», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.