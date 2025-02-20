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Погребняк: «Реал» катком прошёлся по «Сити», «сливочные» — первые фавориты на победу в ЛЧ

Погребняк: «Реал» катком прошёлся по «Сити», «сливочные» — первые фавориты на победу в ЛЧ
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Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался по итогам ответного стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

«Сити» проиграл противостояние с «Реалом» ещё в Манчестере, когда, ведя 2:1 в добавочное время, упустил победу. В таком исходе никто не сомневался. Но для меня шансы у «Манчестер Сити» перед ответной были, однако не хватало Холанда и Де Брёйне. В отличие от «Реала», у «Сити» был не самый мощный состав. «Сливочные» прошлись катком.

Мы видим, что у Мбаппе давно закончилась адаптация. Он лидер и забивает уже по три — видимо, по два ему мало. В очередной раз «Реал» первый фаворит на победу в Лиге чемпионов», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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