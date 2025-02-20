Погребняк: «Реал» катком прошёлся по «Сити», «сливочные» — первые фавориты на победу в ЛЧ

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался по итогам ответного стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1).

«Сити» проиграл противостояние с «Реалом» ещё в Манчестере, когда, ведя 2:1 в добавочное время, упустил победу. В таком исходе никто не сомневался. Но для меня шансы у «Манчестер Сити» перед ответной были, однако не хватало Холанда и Де Брёйне. В отличие от «Реала», у «Сити» был не самый мощный состав. «Сливочные» прошлись катком.

Мы видим, что у Мбаппе давно закончилась адаптация. Он лидер и забивает уже по три — видимо, по два ему мало. В очередной раз «Реал» первый фаворит на победу в Лиге чемпионов», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.