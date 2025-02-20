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Новичок ЦСКА Алеррандро: Россия — очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться

Новичок ЦСКА Алеррандро: Россия — очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться
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Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро поделился впечатлениями от России и Москвы.

«Я очень много общался с Мойзесом, и он рассказал мне о Москве. Уверен, что найду в городе подходящую школу для своих дочерей. Что касается футбола – знаю, что в чемпионате России очень высокий накал борьбы, постоянно идут острые противостояния. Для меня это дополнительная мотивация – хочется максимально помочь ЦСКА.

Знаю, что Россия – очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться. Больше пока не расскажу, но я планирую знакомиться с достопримечательностями, приобщиться к российской культуре, истории. Хочу получше узнать вашу страну», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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