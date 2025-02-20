Александр Кержаков отреагировал на слухи о возможном возобновлении карьеры футболиста

Российский тренер Александр Кержаков прокомментировал слухи о возможном возобновлении карьеры футболиста. Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».

«Видимо, больше нечего про меня писать. Я не знаю, как ещё комментировать», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за санкт-петербургский «Зенит», испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих». Во время тренерской карьеры 42-летний Кержаков уже успел поработать в юношеской сборной России, томской «Томи», «Нижнем Новгороде», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» и казахстанском «Кайрате».