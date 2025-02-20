Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот — о ничьей с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» потерял два очка

Слот — о ничьей с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» потерял два очка
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, не потеряли ли мерсисайдцы два очка, сыграв вничью с «Астон Виллой» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
19 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 29'     1:1 Тилеманс – 38'     2:1 Уоткинс – 45+3'     2:2 Александер-Арнольд – 61'    

«Потеряли, да. Единственная причина, по которой мы могли бы быть довольны ничьей, заключается в том, что на последних минутах у соперника был хороший шанс. Третий шанс в матче. После двух забитых голов. Но за исключением этого, полагаю, радоваться нам нечему — ничья не отражает всего того, что происходило на поле. Я не думаю, что мы заслуживали уступать 1:2 после первого тайма, но такое в футболе тоже бывает», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» состоялся накануне, 19 февраля. Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Итоговый результат — 2:2. «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 61 очко за 26 матчей. «Астон Вилла» заработала 39 очков после 26 игр и располагается на девятой строчке.

Материалы по теме
«Астон Вилла» и «Ливерпуль» поделили очки в перенесённом матче АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android