Слот — о ничьей с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» потерял два очка

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, не потеряли ли мерсисайдцы два очка, сыграв вничью с «Астон Виллой» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

«Потеряли, да. Единственная причина, по которой мы могли бы быть довольны ничьей, заключается в том, что на последних минутах у соперника был хороший шанс. Третий шанс в матче. После двух забитых голов. Но за исключением этого, полагаю, радоваться нам нечему — ничья не отражает всего того, что происходило на поле. Я не думаю, что мы заслуживали уступать 1:2 после первого тайма, но такое в футболе тоже бывает», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» состоялся накануне, 19 февраля. Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Итоговый результат — 2:2. «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 61 очко за 26 матчей. «Астон Вилла» заработала 39 очков после 26 игр и располагается на девятой строчке.