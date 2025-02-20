Хвича Кварацхелия стал первым грузином, забившим в плей-офф ЛЧ

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия стал первым грузином, отметившимся голом в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Вчера, 19 февраля, Хвича Кварацхелия отличился в ответном стыковом матче с «Брестом» (7:0). Кроме Кварацхелии, в составе «Пари Сен-Жермен» голами отметились нападающие Брэдли Баркола и Гонсалу Рамуш, полузащитники Витинья, Дезире Дуэ и Сенни Маюлу, а также защитник Нуну Мендеш.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, парижане вышли в 1/8 финала, выиграв по сумме двух матчей — 10:0.