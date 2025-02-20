Хвича Кварацхелия стал первым грузином, забившим в плей-офф ЛЧ
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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия стал первым грузином, отметившимся голом в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20' 2:0 Кварацхелия – 39' 3:0 Витинья – 59' 4:0 Дуэ – 64' 5:0 Мендеш – 69' 6:0 Рамуш – 76' 7:0 Маюлу – 86'
Вчера, 19 февраля, Хвича Кварацхелия отличился в ответном стыковом матче с «Брестом» (7:0). Кроме Кварацхелии, в составе «Пари Сен-Жермен» голами отметились нападающие Брэдли Баркола и Гонсалу Рамуш, полузащитники Витинья, Дезире Дуэ и Сенни Маюлу, а также защитник Нуну Мендеш.
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, парижане вышли в 1/8 финала, выиграв по сумме двух матчей — 10:0.
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