Погребняк: «Уралу» нужна была равноправная замена Помазуну, Селихов — отличный выбор

Бывший футболист екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк высказался о переходе в клуб голкипера Александра Селихова.

«Селихов — хороший игрок и отличное усиление для «Урала». Я считаю Помазуна сильным вратарём и провёл с ним в команде два года — это действительно классный вратарь. Надо было искать ему равноправную замену. Селихов — отличный выбор. А «Урал» остаётся претендентом на выход в РПЛ», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, отставая от калининградской «Балтики» на восемь очков.