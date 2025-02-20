«Ахмат» не обращался в CAS по переходу Камило в «Гремио»

Грозненский «Ахмат» не обращался в Спортивный арбитражный суд (CAS) по переходу полузащитника Камило в бразильский «Гремио».

«В CAS не поступало запросов от «Ахмата» по ситуации с переходом Камило в «Гремио», — сообщили в пресс-службе CAS корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее 25-летний Камило не прибыл в Турцию на зимний сбор «Ахмата». Позднее «Гремио» объявил о заключении контракта с Камило. Отмечалось, что футболист перешёл в клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца 2027 года.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 18 матчей.