Сёмин: «Манчестер Сити» был явно беспомощным и очень слабо сыграл с «Реалом»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался по итогам ответного стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1).
«Определённое удивление есть, потому что «Сити» был явно беспомощным в игре с «Реалом». Были проблемы с составом, но «Манчестер Сити» так и не восстановил свою былую силу. Причины этого знает только Гвардиола. С первых минут матча было понятно, что «Реал» победит.
Как центральный защитник «Сити» может так проигрывать первый мяч? Сделай мелкий фол или полшага вперёд, чтобы оставить в офсайде Мбаппе, как это делала «Барселона». «Сити» сыграл очень слабо. Хороший «Реал», но в большей степени слабым был «Манчестер Сити», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 февраля 2025
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