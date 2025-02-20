Сёмин: «Манчестер Сити» был явно беспомощным и очень слабо сыграл с «Реалом»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался по итогам ответного стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1).

«Определённое удивление есть, потому что «Сити» был явно беспомощным в игре с «Реалом». Были проблемы с составом, но «Манчестер Сити» так и не восстановил свою былую силу. Причины этого знает только Гвардиола. С первых минут матча было понятно, что «Реал» победит.

Как центральный защитник «Сити» может так проигрывать первый мяч? Сделай мелкий фол или полшага вперёд, чтобы оставить в офсайде Мбаппе, как это делала «Барселона». «Сити» сыграл очень слабо. Хороший «Реал», но в большей степени слабым был «Манчестер Сити», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.