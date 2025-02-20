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Килиан Мбаппе преодолел отметку в 500 результативных действий за клуб и сборную

Килиан Мбаппе преодолел отметку в 500 результативных действий за клуб и сборную
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе преодолел отметку в 500 результативных действий на уровне клубов и национальных команд. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

Вчера, 19 февраля, Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити» (3:1). На счету Мбаппе теперь 501 балл по системе «гол+пас» за карьеру (359 голов и 142 результативные передачи).

Ранее 26-летний Килиан Мбаппе выступал за французские «Пари Сен-Жермен» и «Монако». В «Реал» нападающий перешёл в июне 2024 года. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года.

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