Нападающий ЦСКА Алеррандро вспомнил самый волнительный момент в карьере

Новичок московского ПФК ЦСКА Алеррандро высказался о том, как забил первый гол в профессиональной карьере через несколько минут после рождения дочери. Бразилец присоединился к армейцам в зимнее трансферное окно.

«Я вернулся с разминки и пошёл проверить телефон, потому что моя супруга была в больнице. Открываю, а там фото дочери! Я был так счастлив, что летал по полю, и уже на 15-й минуте забил гол. Более восхитительных моментов в жизни я ещё не переживал.

Сейчас у меня уже две дочки. Одной шесть лет, второй — годик. Первой я и посвятил тот гол», — сказал Алеррандро в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.