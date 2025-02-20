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Александр Горшков объяснил, зачем «Зенит» планирует подписать Зделара из ЦСКА

Александр Горшков объяснил, зачем «Зенит» планирует подписать Зделара из ЦСКА
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков объяснил, зачем сине-бело-голубые планируют подписать полузащитника Сашу Зделара из московского ЦСКА.

«Зделар приобретается в «Зенит» на позицию Барриоса, который является основополагающим футболистом в опорной зоне, направленный на разрушение. Остальные игроки, которые хоть как-то могут его подменить, — футболисты других позиций. Иногда там использовали Горшкова и Дугласа Сантоса.

«Зениту» Зделар нужен для глубины состава. Мне кажется, Зделар — неплохой футболист середины поля. Но многое зависит от того, как Саша проявит себя в такой жёсткой конкуренции», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Источник: «Зенит» подпишет контракт с полузащитником ЦСКА Зделаром
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