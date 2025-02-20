Источник: новый клуб из Томска будет заявлен во Вторую лигу, тренером станет Емельянов
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Главным тренером нового томского клуба станет Константин Емельянов. Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».
Отмечается, что новый томский клуб будет заявлен в дивизион «Б» Леон Второй лиги. Главным тренером планируют назначить 54-летнего Константина Емельянова, который известен по работе во владивостокском «Луче» и «Оренбурге». В какой именно группе дивизиона «Б» Второй лиги стартует новый клуб, пока не определено. При этом поставлена задача — за 2,5 года выйти в Мелбет Первую лигу.
Ранее Томск в профессиональном футболе представляла «Томь». Клуб потерял профессиональный статус в январе 2023 года.
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