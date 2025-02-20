Юрий Сёмин: тройка «ПСЖ» в лице Баркола, Дембеле и Хвичи — одна из сильнейших в Европе
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам ответного стыкового матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом» (7:0).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
7 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Баркола – 20' 2:0 Кварацхелия – 39' 3:0 Витинья – 59' 4:0 Дуэ – 64' 5:0 Мендеш – 69' 6:0 Рамуш – 76' 7:0 Маюлу – 86'
«Победа «ПСЖ» над «Брестом» закономерна. Одна команда явно сильнее. Парижане могут в этой Лиге чемпионов сделать сюрприз, потому что атака в лице Баркола, Дембеле и Хвичи — одна из сильнейших в Европе. Результативность Хвичи с первых матчей говорит о том, что он игрок высокого уровня. Этот переход и адаптация ему дались легче, чем в «Наполи». Второй момент — тренер «ПСЖ» хотел Хвичу и видел в этой тройке атакующих игроков. Сложно сказать, кто лучший игрок в этой тройке. Они все блестящие», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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