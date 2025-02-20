Юрий Сёмин: тройка «ПСЖ» в лице Баркола, Дембеле и Хвичи — одна из сильнейших в Европе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам ответного стыкового матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом» (7:0).

«Победа «ПСЖ» над «Брестом» закономерна. Одна команда явно сильнее. Парижане могут в этой Лиге чемпионов сделать сюрприз, потому что атака в лице Баркола, Дембеле и Хвичи — одна из сильнейших в Европе. Результативность Хвичи с первых матчей говорит о том, что он игрок высокого уровня. Этот переход и адаптация ему дались легче, чем в «Наполи». Второй момент — тренер «ПСЖ» хотел Хвичу и видел в этой тройке атакующих игроков. Сложно сказать, кто лучший игрок в этой тройке. Они все блестящие», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.