Саласар не перейдёт в «Спартак», чтобы избежать конфликта клуба с «Зенитом» — O Jogo

Трансфер полузащитника португальской «Браги» Родриго Саласара в российский «Спартак» сорвался. Об этом сообщил O Jogo.

По информации источника, трансфер был отменён, чтобы избежать конфликта между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» — клубом, который был близок к подписанию контракта с уругвайским игроком.

Ранее 25-летний уругваец был близок к переходу в «Зенит»: футболист даже тренировался с российской командой на сборах в ОАЭ, но трансфер сорвался.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков за 18 матчей. «Зенит» (39) располагается на второй строчке.